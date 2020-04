Calciomercato Roma, sfida al Barcellona per il bomber

CALCIOMERCATO ROMA BARCELLONA - Ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo è l'obiettivo comune di calciomercato di Roma e Barcellona. Se da un lato i giallorossi sono a caccia di un vice Dzeko all'altezza, dall'altra i blaugrana stanno cercando l'erede di Suarez.

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo 'AS', entrambe si starebbero muovendo per Adolfo, 21enne centravanti argentino delche già la scorsa estate fu ad un passo dallo sbarcare in Europa prima che il suo trasferimento al Club Brugge saltasse all'ultimo momento. In passato anche ilera sulle tracce del bomber nativo di Cordoba.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, assalto a Pellegrini: contatti con l'agente

Calciomercato Roma, capitolo Mertens: c'è l'offerta