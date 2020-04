CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO MANCHESTER UNITED / Nessuna sorpresa: il ritorno di Ronaldo al Manchester United per la prossima stagione non sarebbe un'operazione sorprendente. Questa la rivelazione del giornalista spagnolo Guillem Balague sul futuro di CR7. In una diretta su Youtube, il cronista ha spiegato: "Un direttore di un top club europeo mi ha chiesto se ritenessi possibile che il Manchester United stesse pensando al ritorno di Ronaldo: ho risposto di no, perché stanno pensando di investire su un diverso tipo di giocatore.

Allora lui mi ha detto: "Io non ne sarei sorpreso". Lo stesso giornalista ha spiegato poi che non ci sono possibilità per un ritorno di Ronaldo al Real Madrid e poi ha aggiunto: "Credo che tutto sia venuto fuori dalle lotte contro la Juventus che ha chiesto ai calciatori di ridurre i loro stipendi, cosa che hanno fatto". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ronaldo è attualmente in Portogallo in attesa di capire quando tornare a Torino per rimettersi a disposizione della Juventus: i bianconeri sono intenzionati a tornare soltanto quando si saprà con certezza la data della ripresa del campionato, così da programmare il rientro del portoghese e le prassi da attuare per la sicurezza dal punto di vista sanitario.