SERIE A C GHIRELLI LEGA PRO/ Intervenuto ai microfoni di 'CalcioToday', Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro, ha detto la sua sul protocollo e sulle possibilità di ripartenza della Serie C: "Ho dei dubbi, è un documento comunque valido, ma per campionati con possibilità economiche maggiori. Come Lega Pro non siamo in grado di attuarlo a livello di strutture e costi. Il 4 maggio abbiamo l'assemblea e valuteremo tutto".

Sul possibile default della Lega Pro: "Per non fallire abbiamo bisogno della cassa integrazione, del fondo delle scommesse di cui si parla come uno degli interventi salva-calcio, di vari interventi quindi. Nell’Assemblea del 4 maggio discuteremo il piano strategico relativo alla sostenibilità dei club".

Sulla Serie A: "Un eventuale stop del massimo campionato sarebbe un disastro dal punto di vista economico, e lo sconterebbe tutto lo sport del nostro paese".