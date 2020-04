Inter, telenovela Lautaro Martinez | Passo indietro del Barcellona

INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA/ Francesc Aguilar, giornalista del 'Mundo Deportivo', attraverso il suo account Twitter personale ha fatto il punto sulla trattativa fra l'Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez, centravanti argentino di proprietà della Beneamata. Secondo la penna del quotidiano catalano, i nerazzurri non avrebbero fretta di lasciar andare El Toro e i blaugrana, rispetto a qualche settimana fa, non sarebbero più concentrati solamente sull'ex Racing, ma sembrerebbero esserci nuovi nomi in ballo.

Inoltre, attenzione al Real Madrid di Florentino Perez. I Blancos non sembrano così sicuri di riuscire a portare Erling Braut Haaland al Bernabeu e potrebbero virare proprio su Lautaro Martinez, già da qualche settimana infatti, si parla di un interesse delle Merengues per il bomber classe 1997.