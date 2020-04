Serie A, stop definitivo | Due classifiche: ecco cosa cambia

SERIE A CLASSIFICA - La Serie A attende il via libera per la ripresa graduale degli allenamenti nel rispetto delle norme per contenere il contagio del coronavirus. In attesa di capire se e quando arriverà il benestare da parte del Governo e della Figc, si è prolungata la stagione 2019-20 fino al prossimo 2 agosto. Per quella data la Uefa vuole l'elenco delle squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee: Champions ed Europa League, secondo criteri meritocratici.

Due sono le opzioni qualora il campionato non fosse portato a termine visto che non tutti i club hanno giocato lo stesso numero di partite: fare una classifica con la media punti oppure prendendo in considerazione le 25 giornate disputate per intero.

CLASSIFICA 25 GIORNATE: Juventus punti 60, Lazio 59, Inter 54, Atalanta 48, Roma 42, Napoli 36, Verona 35, Parma 35, Milan 35, Bologna 33, Sassuolo 32, Cagliari 32, Fiorentina 29, Udinese 27, Torino 27, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.

CLASSIFICA MEDIA PUNTI: Juventus media punti 2.423, Lazio 2.384, Inter 2.160, Atalanta 1.920, Roma 1.730, Napoli 1.500, Verona 1.400, Parma 1.400, Milan 1.384, Bologna 1.307, Cagliari 1.280, Sassuolo 1.280, Fiorentina 1.153, Torino 1.080, Udinese 1.076, Sampdoria 1.040, Genoa 0.961, Lecce 0.961, Spal 0.692, Brescia 0.640.

La variazione più importante tra le due graduatorie riguarda il Milan. Con le 25 giornate i rossoneri sarebbero settimi a parimerito con Parma e Verona, mentre per media punti sarebbero noni e quindi esclusi anche da eventuali playoff a 8 squadre.