CALCIOMERCATO VASCO IBRAHIMOVIC GIOVINCO BALOTELLI / Una sola squadra con un attacco formato da Ibrahimovic e Balotelli, con Giovinco in appoggio e Yaya Toure a centrocampo: è il sogno del possibile futuro presidente del Vasco da Gama Leven Siano. Il candidato alla guida del club bianconero, che potrebbe entrare in carica nel 2021, pensa ad un supermercato e ha spiegato le sue strategie palando a 'foxsports.com.br': "Stiamo trattando con alcuni giocatori: vogliamo costruire il Vasco dei sogni. Ibrahimovic e Balotelli condividono lo stesso procuratore: per lo svedese si tratterebbe di un progetto più ambizioso. Ma non dobbiamo pensare a quali campioni arriveranno ma al fatto che avremo dei campioni.

E tra gli obiettivi di Siano non ci sono soltanto Ibrahimovic e Balotelli: il Vasco da Gama guarda anche a Sebastian Giovinco, attualmente all'Al-Hilal dopo l'esperienza a Toronto, e Yaya Toure, attualmente svincolato. L'ivoriano era dato ad un passo dal Botafogo poi l'emergenza coronavirus ha cambiato tutto: "Nel calcio non esistono le coincidenze. Se Toure non è andato lì è perché qualcuno l'ha impedito. Magari è più vicino a me...".