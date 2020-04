CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY NKOULOU / La difesa del Napoli quando partirà il calciomercato estivo cambierà volto: per la squadra che, quasi sicuramente, sarà affidata ancora a Gattuso si prospettano molte novità nel pacchetto arretrato. Certi della permanenza ci sono Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo e Mario Rui, poi tutto un grande punto interrogativo: Koulibaly potrebbe essere una delle partenze eccellenti con l'interessamento di Paris Sait-Germain e Manchester United su tutte; poi c'è Hysaj da un anno con la valigia in mano.

Da decidere anche il futuro di Ghoulam e quello di Luperto che potrebbero terminare la loro esperienza in azzurro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, dalla Spagna sicuri | Dal Barcellona l'erede di Koulibaly

Da chi parte a chi arriva con un colpo già messo a segno (Rrahmani) e altri da inseguire: si parla per la corsia mancina di un profilo importante come Emerson Palmieri, anche se la concorrenza è agguerrita e le cifre dell'operazione elevate. Poi al centro a gennaio si è provato l'assalto, fallito, a Kumbulla: il centrale del Verona resta sempre nel mirino di Giuntoli anche se c'è la concorrenza dell'Inter. Altro nome ricorrente è quello di Nkoulou del Torino, mentre dalla Spagna lanciano il nome di Umtiti del Barcellona: pezzo pregiato ma anche economicamente pesante, cosa che potrebbe non conciliarsi con la crisi economica conseguente al coronavirus.