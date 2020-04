SONDAGGIO CM.IT - Juventus, sacrificio Pjanic: scelto il grande colpo!

p>SONDAGGIO CALCIOMERCATO.IT JUVENTUS PJANIC/ Nel sondaggio odierno su Twitter di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto: Juventus, sirene d'addio per Pjanic: per chi lo sacrifichereste sul mercato? Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Le alternative erano quattro: Mauro Icardi, Paul Pogba, Arthur e Jorginho. A spuntarla è stato il centrocampista del Manchester United ed ex stella bianconera con 53,5% dei voti. Con grande distacco, segue al secondo posto il brasiliano del Barcellona, mentre sul gradino più basso del podio c'è Jorginho, il pupillo di Maurizio Sarri. Chiude questa speciale classifica Icardi, con il 14%.