Calciomercato Roma, assalto a Pellegrini | Contatti con l'agente

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI - Lorenzo Pellegrini è il maggiore candidato a raccogliere l'eredità di Totti e De Rossi, diventando il prossimo capitano romano e romanista della Roma. Per questo il club capitolino da tempo è in trattativa per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022, in cui è inserita una clausola di rescissione fissata a una trentina di milioni di euro che fa gola a tanti top club europei.

Tra questi c'è anche ilche, secondo quanto riportato dal portale transalpino 'footmercato.net', sarebbe pronto a tornare alla carica in estate. Il Dsè un suo grande estimatore e sarebbe in costante contatto con il suo agente per convincere Pellegrini a trasferirsi in Francia.

