Calciomercato Inter, la strategia dello Sporting per Joao Mario

CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO SPORTING LISBONA/ Secondo quanto riportato da 'A Bola', lo Sporting Lisbona avrebbe in mente una strategia per riportare Joao Mario in Portogallo dopo l'esperienza negativa all'Inter ed il prestito, con rilancio, alla Lokomotiv Mosca. L'asso nella manica del club della capitale lusitana avrebbe un nome: Wilson Eduardo.

Il giocatore, attualmente svincolato, sarebbe un rinforzo d'esperienza per lo Sporting e, soprattutto, potrebbe convincere Joao Mario a tornare, i due infatti sono fratelli.

