Coronavirus, Brusaferro: "Miglioramenti, indice di contagio al di sotto dell'uno"

CORONAVIRUS BRUSAFERRO ISS / L'Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa, ha illustrato l'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia. Il presidente Brusaferro si è così espresso sui dati: "Il miglioramento è netto, ma serve cautela. Ci sono aree in cui la circolazione del virus è bassa, ma anche in quelle zone ci sono focolai. E ci sono aree in cui la circolazione è a livello medio, o ancora alto.

Nelle regioni del Nord Italia, l'epidemia è partita molto prima, sicuramente a gennaio e forse anche da prima. L'indice di contagio è al momento tra lo 0,2 e lo 0,7, ma ci vuole poco per tornare al di sopra della soglia".

