Calciomercato Lazio, da Lulic a Parolo: il rinnovo è servito

CALCIOMERCATO LAZIO LULIC PAROLO / Rinnovi firmati, ma non ancora annunciati. Marco Parolo e Senad Lulic conoscono già il loro futuro. Prolungamento del contratto di un anno con adeguamento dell’ingaggio. Questo lo scenario che aspetta i centrocampisti della Lazio. Manca ancora l’ufficialità, ma la data del prossimo 30 giugno non è più una scadenza da guardare con preoccupazione, soprattutto con l’eventualità di riprendere a giocare.

Parolo sta trascorrendo l’isolamento nella sua abitazione romana a pochi passi dal centro sportivo di Formello tra allenamento e videogiochi. Per lui non si esclude un futuro da dirigente. Lulic, invece, è in Svizzera. Dopo l’intervento alla caviglia dello scorso febbraio, ha proseguito le cure lontano dall’Italia, ma vicino alla famiglia. Dovrebbe tornare alla base per le 'nuove' visite mediche, previste dal protocollo Figc prima della ripresa delle attività.

