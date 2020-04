Serie A, prestiti e contratti in scadenza | Ecco la situazione

CORONAVIRUS CONTRATTI GIUGNO / 'Il Giornale' rilancia il possibile 'problema' dei giocatori in prestito o in scadenza di contratto (da Mertens a Icardi passando per Sanchez e Smalling) con l'inizio della Serie A dopo giugno. In esclusiva a Calciomercato.it, lo scorso 13 aprile, il vicepresidente dell'AIC Calcagno ha però manifestato tranquillità a riguardo: "Lo statuto federale lascia ampio potere, in caso di eccezionalità, alla federazione. Dunque, non è da escludere che si possa prolungare la stagione sportiva oltre il 30 giugno e, di conseguenza, anche la scadenza di contratti. L'auspicio è quello di poterci ragionare, non sarà un problema trovare una soluzione", le parole di Calcagno.

Calciomercato.it ne ha parlato anche con l'avvocato esperto in diritto sportivo Salvatore Civale, : "Prevedere una proroga dei contratti in scadenza oppure dei prestiti su base nazionale non credo sia un problema. Qualche difficoltà maggiore potrebbe ravvisarsi nei casi di prestito ove sono coinvolti clubs di altri paesi, dove magari verranno presi provvedimenti diversi dalle federazioni e leghe locali. Va detto che nella contrattualistica internazionale è una common practice prevedere all’intero dei contratti di lavoro e dei transfer on loan agreements delle clausole che prevedano un’estensione automatica della durata del prestito, e quindi del rapporto di lavoro con il calciatore, nelle ipotesi in cui la stagione sportiva non si concluda entro la data preventivata. Tali clausole non prevedono ulteriori esborsi per le società, non mutando, in tal caso, il salario totale del calciatore oppure l’eventuale fees pagata per il prestito".

