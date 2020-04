Emergenza Coronavirus, Speranza: "Fiducia nel futuro, ma serve cautela"

EMERGENZA CORONAVIRUS SPERANZA / "La curva dei contagi un po' alla volta si è piegata, possiamo guardare al futuro ma serve cautela". Così il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha parlato ai giornalisti al termine di una visita all'Istituto Spallanzani di Roma, a cui erano presenti anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

"Oggi ci sono le condizioni per programmare il domani, abbiamo creato le condizioni per farlo. Ma il virus circola ancora e la battaglia non è vinta, serve gradualità massima. E' una prova durissima, ma sapremo uscirne più forti".

