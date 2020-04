CALCIO BOLOGNA MORTE GAZZONI / Il calcio piange la scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara. Lo storico presidente del Bologna dal 1993 al 2001, da tempo malato, si è spento all'età di 84 anni. Gazzoni riportò il Bologna dalla Serie C alla A e conservò la proprietà del club fino al 2005, portando in Emilia campioni del calibro di Roberto Baggio e Giuseppe Signori.

Morte Gazzoni Frascara, il ricordo del Bologna

L'imprenditore fu anche uno dei principali accusatori nella vicenda dinel 2006.

Il Bologna lo ricorda attraverso un comunicato sul proprio sito web: "Protagonista dell'operazione di salvataggio con cui acquistò il Bologna dopo l'onta del fallimento, ha ricostruito società e squadra, riconquistando in breve tempo la massima serie (vittorie dei campionati 1994-95 in C1 e 1995-96 in B) e portando i rossoblù alla ribalta del calcio italiano - si legge - Gli acquisti di autentici fuoriclasse come Baggio e Signori, la vittoria della Coppa Intertoto nell'agosto 1998 - un titolo in bacheca mancava dal '74 -, le ritrovate partecipazioni europee con la memorabile cavalcata della squadra di Mazzone fino alla semifinale Uefa di 21 anni fa. Gazzoni ha riportato a Bologna entusiasmo e grandi giocatori, da Pagliuca ad Andersson, da Kolyvanov a Cruz, e tanti altri poi rimasti nel cuore degli appassionati, con Ulivieri, Mazzone e Guidolin come principali timonieri in panchina. Nell'autunno 2001 ha ceduto la presidenza a Renato Cipollini, rimanendo proprietario del BFC per altri 4 anni prima di passare la mano a Cazzola. Investito del ruolo di presidente onorario sotto la gestione di Joey Saputo, ha sempre spiccato per saggezza e stile nel panorama del calcio italiano. Tutto il Bologna FC 1909 - conclude la nota - partecipa al dolore della famiglia ricordando commosso il Presidente Gazzoni Frascara, entrato a pieno titolo nella storia ultracentenaria del nostro Club, che ha contribuito in modo determinante con il suo operato a far tornare importante nello scenario nazionale".