CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Nuovi rumors dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Il rapporto con la, complice anche alcune divergenze sulle tempistiche del viaggio in Portogallo in merito all'emergenza, non sarebbe più così solido come scrive 'Don Balon', con alcune società che si sarebbero messe in contratto con l'agente Jorgeper sondare una possibile partenza da Torino del cinque volte Pallone d'Oro'.

Il Paris Saint-Germain potrebbe preparare l'offensiva per Ronaldo in caso d'addio di Neymar, mentre il Manchester United sognerebbe il ritorno all'Old Trafford del fuoriclasse portoghese in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre, anche dalla Major League Soccer sarebbe arrivata nei giorni scorsi un'offerta allettante dai Los Angeles Galaxy, che dopo la partenza di Ibrahimovic direzione Milan vorrebbero rimpiazzare lo svedese con un'altra stella del calibro di CR7.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiude l'offerta dagli USA

Ronaldo per il momento avrebbe però rifiutato la proposta della squadra statunitense, visto che per qualche anno ancora vorrebbe competere ai massimi livelli e continuare a vincere in Europa. Al portoghese piacerebbe un'avventura negli USA, da intraprendere però solo al tramonto della carriera. CR7 è al momento legato alla Juve fino al 2022 con un ingaggio da 31 milioni di euro a stagione, con la 'Vecchia Signora' che nonostante le voci di mercato lo ha posto al centro del progetto anche per la prossima stagione.