CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO PJANIC ARTHUR BARCELLONA INTER - L'emergenza coronaviruscondizionerà, inevitabilmente, anche le prossime sessioni di calciomercato. La gravissima crisi economica causata dalla pandemia coinvolge anche il mondo del calcio e le società, anche i top club, si preparano ad una campagna di rafforzamento basata su scambi e prestiti. Tra i calciatori più chiacchierati in casa Juventus c'è Miralem Pjanic. Il bosniaco, sotto la guida di Maurizio Sarri, non ha convinto appieno e potrebbe anche lasciare i bianconeri dopo quattro anni. Sulle tracce dell'ex regista della Roma sono segnalate il Paris Saint-Germain e il Chelsea, con Jorginho che potrebbe riunirsi al suo mentore a Torino, mentre è in arrivo la firma per il prolungamento contrattuale con i 'Blues' (come svelato dal suo agente ai nostri microfoni).

Adesso, però, è spuntata un'ulteriore ipotesi, forse la più suggestiva.

Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona: Arthur per Pjanic

Da diversi anni, il nome di Pjanic viene accostato al Barcellona per le caratteristiche tecniche del 30enne centrocampista, che bene si potrebbero adattare allo stile di gioco dei catalani. Adesso, secondo 'RAC-1', la Juventus e il club spagnolo sarebbero già in trattativa per discutere di un possibile affare che vedrebbe coinvolto proprio il 'Pianista': I bianconeri avrebbero indivuato in Arthur, accostato anche all'Inter come eventuale contropartita nella trattativa per Lautaro Martinez, il giocatore ideale per il centrocampo di Sarri. E avrebbe proposto uno scambio tra i due giocatori. Nel frattempo, il 24enne brasiliano viene ritenuto fondamentale dall'allenatore Quique Setien e starebbe trattando il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Inoltre, toccherà capire la volontà del Barça di accettare la proposta, vista anche l'importante differenza d'età tra i due e le tante offerte già pervenute per l'ex Gremio. I rapporti tra le parti sono ottimi e già nel recente passato hanno cercato di chiudere operazioni di scambio, con protagonisti Bernardeschi e Rakitic (mentre è andato in porto quello tra i giovani Matheus Pereira e Alejandro Marques). Dunque, se ne continuerà certamente a discutere nelle prossime settimane.

