CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID / Insidia Real Madrid per il calciomercato della Juventus. Tra i tanti profili seguiti dalla società torinese per il centrocampo figurano anche Camavinga, classe 2002 del Rennes, e Pogba, classe 1993 del Manchester United; in attacco, invece, resta plausibile il sogno Mbappe del PSG.

Sui tre calciatori, però, c'è l'ombra degli spagnoli, che sembrano aver già progettato i tempi per l'acquisto: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

La priorità del Real, riporta 'L'Equipe', sarebbe infatti quella di rinforzare il centrocampo con i due profili in cima alla lista. Così, nella prossima sessione di mercato si prevede l'assalto a Camavinga o Pogba, mentre quello per Mbappe dovrebbe essere posticipato al 2021. Nessuno dei seguenti affari, però, sarà facile da realizzare, considerate le valutazioni esose fatte dai rispettivi club: nonostante la giovanissima età, infatti, Camavinga sarebbe stato valutato già 50 milioni di euro.

