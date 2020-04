CALCIOMERCATO INTER WERNER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ LIPSIA - Si prospetta un triangolo di calciomercatotra Inter, Barcellona e Lipsia. È noto da tempo, ormai, il fortissimo interesse dei catalani per Lautaro Martinez, attaccante dei nerazzurri, per sostituire al centro dell'attacco Luis Suarez. Il club di Suning, però, vorrebbe trattenere il 22enne bomber argentino, prolungando il contratto, adeguando l'ingaggio e togliendo la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Per questo motivo, gli uomini mercato spagnoli guardano altrove: il nome caldo è quello di Timo Werner.

Il 24enne centravanti del Lipsia è nel mirino di diversi top club europei,in primis, ma restano valide anche le opzioni. Proprio l' Inter si sarebbe messo sulle tracce dell'attaccante della Germania di, in caso di partenza del 'Toro'. Stessa mossa, riporta il 'Mundo Deportivo', del Barcellona che si starebbe cautelando nel caso in cui non dovesse arrivare Martinez: secondo il quotidiano sportivo, ci sarebbero già stati contatti con il padre di Werner nel marzo scorso per discutere del suo eventuale approdo in blaugrana. Tra le parti ci sarebbe stata una buona sintonia e la promessa di riparlare della questione, con l'emergenza coronavirus che ha bloccato tutto. Il valzer delle punte infiammerà la prossima sessione di calciomercato.