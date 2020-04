CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Nuovo colpo dalla Premier League per l'Inter. Dopo l'assalto fallito a gennaio, Oliver Giroud è destinato a sbarcare a Milano nella prossima finestra di mercato come spiega il 'Corriere dello Sport'. Il club nerazzurro non ha mai allentato la presa per il centravanti francese, che a meno di sorprese non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Chelsea e liberarsi a parametro zero.

Giroud, pupillo di Conte, nelle idee del tecnico leccese dovrebbe sostituire Sanchez, destinato a tornare al Manchester City. Il francese campione del mondo sarebbe così in vantaggio su Mertens, altro parametro zero di lusso sul quale rimane vigile la dirigenza di Viale della Liberazione.

Inter, non solo Giroud: altri tre rinforzi per Conte

Conte vuole ampliare la rosa nerazzurra e alzare anche il livello delle seconde linee, puntando a nuovi innesti anche negli altri reparti.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' un nome sensibile resta quello di Arthur dal Barcellona, che il club blaugrana ha però dichiarato incedibile nell'affare Lautaro Martinez. Dal Barça inoltre non tramonta Vidal, così come Tolisso dal Bayern Monaco. Per le corsie esterne è sfida alla Juventus per Emerson Palmieri e il 'sogno' Chiesa, per il settore difensivo invece fari sempre puntati su un altro profilo ad impatto zero come Vertonghen, in scadenza con il Tottenham.

