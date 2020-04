CALCIOMERCATO MILAN MODRIC BOBAN REAL MADRID - L'addio di Zvonimir Boban al Milan, in contrasto con l'amministratore delegato Ivan Gazidis, ha modificato anche le strategie di mercato futuro del club di Elliott. L'ex chief football officer rossonero, riporta 'Marca', era infatti molto vicino all'accordo con il connazionale Luka Modricin vista della prossima stagione. Il 34enne centrocampista, in scadenza di contratto nel 2021, non sembra più essere un perno centrale del Real Madrid di Zinedine Zidane che potrebbe anche decidere di privarsene a fine stagione.

Ma con Boban fuori dalla società meneghina, la pista si è decisamente raffreddata: le possibilità di un approdo del Pallone d'Oro 2018 a Milano si sono fortemente ridotte, anche se non si possono escludere colpi di scena. Allo stato attuale, però, appare difficile pensare ad un investimento così importante, ingaggio da 10 milioni di euro circa, per un calciatore di grandissimo valore ma un po' avanti con l'età, vista la volontà di Gazidis di dare il via ad un progetto giovane.

