CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MILIK / "Sono in continuo contatto con il direttore sportivo azzurro e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva". Con queste parole, in esclusiva a Calciomercato.it, l'agente di Milik ha fatto il punto sulle voci che vogliono il polacco nel mirino della Juventus. Pantak ha parlato di rumors irrispettosi preannunciando un nuovo incontro con la società azzurra per trovare una soluzione, considerando che il contratto del giocatore scade a giugno 2021.

Intanto, le voci continuano e aprono nuove possibilità sull'eventuale trasferimento: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: Juventus e Inter chiamano Milik, il Napoli pensa al rinnovo – Ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, Boga o Lucas Moura per Milik: le ultime

Se per Milik, valutato circa 40-45 milioni di euro, la Juventus può offrire contropartite come Bernardeschi, Rugani o Romero, la concorrenza inglese non è da meno. Tottenham e Chelsea, riporta 'Tuttosport', sono fiduciose di convincere il Napoli offrendo rispettivamente in cambio Lucas Moura e Jérémie Boga (riscattabile dal Sassuolo dove sta ora giocando l’ivoriano, per 20 milioni). In particolare, il classe 1997 dei neroverdi potrebbe essere una pedina importante nell'eventuale trattativa, considerando le positive opinioni che Giuntoli ha già nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio col Napoli per Milik: parla l'agente di Rugani

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rescissione Higuain | Scenario shock!