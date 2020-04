CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Giallo Higuain in casa Juventus. Dopo il ritorno in patria per lo scoppio del Coronavirus in Italia, non c'è ancora certezza sulla data del suo approdo a Torino, dove nei prossimi giorni la Juventus lo attende insieme al resto dei suoi compagni, che stanno già organizzando il volo verso il suolo nostrano.

Così, la delicata situazione del 'Pipita' favorisce molteplici indiscrezioni di calciomercato sul suo destino:

Calciomercato Juventus, le ultime su Higuain

Classe 1987, Higuain ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e già da tempo vede proliferare nuove piste per il futuro. Al momento, riporta 'Tuttosport', il bomber non ha comunicato nulla al club circa il rientro in Italia. Così, di fronte alla convocazione bianconera, Higuain avrà tre scelte: tornare in Italia e finire la stagione per poi essere ceduto (River Plate ipotesi plausibile); non partire e cercare un accordo con il club per la rescissione consensuale; impuntarsi per restare in Argentina arrivando allo scontro con la rescissione unilaterale da parte della Juventus per inadempienza contrattuale.

