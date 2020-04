LIGA CORONAVIRUS PROTOCOLLI SICUREZZA MINISTERO SANITÀ / In Italia e nel resto dell'Europa si continua a studiare le modalità per permettere al calcio di ripartire e ai campionati di concludersi. Per fare questo le varie federazioni hanno stilato un protocollo di sicurezza per riportare i giocatori ad allenarsi. Un programma che ha in programma controlli stringenti per tutti i calciatori: è così nella FIGC, così come la Liga.

In, però, si stanno incontrando parecchi ostacoli da parte del governo.

Come riporta 'Cadena Ser', infatti, il Ministero della Sanitànon avrebbe dato il via libera al protocollo formulato dalla lega spagnola, che prevede test per tutti i giocatori ogni tre-quattro giorni a partire dal 28 aprile per permettere la ripresa. Questa grande quantità di esami, però, non avrebbe riscontrato il favore del governo che quindi - per ora - ha dato lo stop.