CALCIOMERCATO PIRLO ALLENATORE / Nuova vita da allenatore per Andrea Pirlo che inizia a pensare anche al futuro restando naturalmente ancora al mondo del calcio dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Bobo Vieri, l'ex regista di Juventus e Milan ha parlato proprio del suo destino: "Stavo facendo il master, a settembre dovremmo essere pronti, ora è tutto sospeso. Ho avuto contatti con qualche squadra, ma ora è tutto fermo. Restare in Italia? Valuto anche l’estero, il calcio è uguale ovunque. Sono stato a New York da calciatore, posso iniziare altrove.

Se devi arrivare, lo fai anche iniziando altrove. Il mio ritiro? Giocare non mi manca, ho smesso quando non ne avevo più voglia. Sono andato negli Stati Uniti per far calare l'adrenalina. Mi svegliavo la mattina e dicevo "Ma chi mi fa fare di andare agli allenamenti?".

