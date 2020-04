CALCIOMERCATO ATALANTA MALINOVSKYI PREMIER LEAGUE / Ottimo il primo anno in Italia di Ruslan Malinovskyi che all'Atalanta ha già fatto intravedere parte del suo enorme potenziale. Lo stesso giovane centrocampista ha parlato dell'attuale situazione in diretta sul canale Youtube della Federcalcio ucraina: "Se non si finisce la stagione in corso, la prossima per qualcuno potrebbe non iniziare affatto. I club non sono solo giocatori, ma sono tante le persone che ci lavorano. E stanno perdendo tanti soldi. Finora la situazione è stabile. Ci sono dei bonus per aver superato il girone di Champions che devono essere pagati. L’Atalanta non è un club così grande, i salari non sono così alti qui. Forse ad aprile potrebbero essere ridotti, ma finora non se ne è parlato“.

Infine Malinovskyi spende parole dolci per la Premier League: "Non credo che i club si preoccupino ora dei trasferimenti. Per quel che riguarda l’Inghilterra posso dire che con l’Atalanta abbiamo giocato alcune partite e ci siamo allenati e l’atmosfera è meravigliosa. Mi piace la Premier League, ma non credo valga la pena parlarne. Non ci sono i presupposti al momento“.