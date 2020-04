MILAN MALDINI BOBAN VIERI INSTAGRAM / In questo periodo di isolamento le dirette su Instagram continuano a rappresentare un momento di svago e l'occasione di aprire la mente tra ricordi ed emozioni del presente. Christian Vieri in questo senso è stato mattatore con diversi ex compagni e amici: oggi è toccato a Paolo Maldini. L'attuale dirigente del Milan si è raccontato, tra impressioni sul club rossonero e anche i pensieri sul futuro del campionato: "Se non si finisse, sarebbe un disastro. Molti non pagherebbero, i club fallirebbero. Bisogna provare, ma la priorità è la salute. In ogni caso i protocolli sarebbero rigidi. Bisogna però finire entro agosto e se non si forza non si riparte più.

E il danno economico sarà enorme”.

Maldini parla poi anche della possibilità lontano dal Milan: “Pensando a quello che è successo, 25 anni di carriera, quanto ho vinto, direi di no. Sono milanese, milanista, tra mio padre e i miei figli è una storia troppo bella. Per andar via dovevo volerlo io e la società, ma nessuna delle due cose si è verificata”. L'ex capitano rossonero torna sull'esperienza da dirigente: “Il primo anno è stato bellissimo, senza Leonardo mi sono sentito solo e non in grado di fare tutto. Da quando sono a capo della dirigenza sportiva, mi sono sentito a mio agio".