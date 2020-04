CALCIOMERCATO INTER ILIEV BOTEV PLOVDIV AJAX / L'Inter ha già in canna il primo colpo dell'estate. Si tratta, in realtà di un affare per il settore giovanile, ma i nerazzurri hanno dimostrato in questi anni come dal vivaio possano arrivare fondi e risorse importanti anche per la prima squadra.

, in questo caso, è andato a pescare addirittura in

A rivelarlo è stato lo stesso giocatore, Nikola Iliev, trequartista classe 2004 in forza ai bulgari del Botev Plovdiv. Il giovane calciatore ha annunciato tutto in un'intervista in patria: "Sarò dell'Inter in estate, anche se non ho ancora firmato il contratto. I rappresentanti del club dovevano arrivare qualche giorno fa, ma il coronavirus ha bloccato tutto e dobbiamo aspettare. Quando sarà tutto finito verranno qui e parleranno con il Botev - ha detto a 'Darik' -. Sono pronto per questa sfida, voglio giocare a calcio ad alto livello. Ancora devo imparare l'italiano, ma sto migliorando l'inglese perché lo posso parlare in tutti i paesi". Poi il retroscena spiegato dallo stesso Iliev: "Avevo un'offerta dall'Ajax, ma ho preferito andare all'Inter. Ora vado via dalla Bulgaria con sensazioni positive".