CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA THEO HERNANDEZ BONAVENTURA / Nel corso dell'ultimo mercato invernale Suso ha lasciato il Milan dopo mesi da separato in casa, per tornare in patria, in quel di Siviglia. Lo stesso ex rossonero, in una diretta Instagram con 'Marca' ha risposto anche alla domanda su quali calciatori della sua ultima squadra porterebbe con se.

Suso non ha avuto dubbi: "Theo e, sono due giocatori che adoro". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta per Theo Hernandez: i dettagli

Due nomi importanti con destini però probabilmente differenti. Mentre il centrocampista italiano sembra agli sgoccioli della sua avventura milanista, considerando il contratto in scadenza, non si può dire lo stesso di Hernandez. L'ex Real è arrivato solamente la scorsa estate conquistando presto il cuore dei tifosi rossoneri e diventando uno degli uomini simbolo del nuovo corso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, destinazione a sorpresa per Ibrahimovic | Lo chiama Felipe Melo

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Ajer