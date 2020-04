CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY UMTITI INTER JUVENTUS / A Napoli è ancora tutto da decidere il destino di Kalidou Koulibaly che dopo le voci degli anni scorsi potrebbe anche partire la prossima estate. Non mancano gli estimatori per il senegalese con il PSG in prima fila. Secondo quanto evidenziato da 'Sport' gli azzurri dovrebbero chiudere il trasferimento milionario del proprio leader difensivo per poi andare a caccia di un sostituto, guardando in casa Barcellona. Tra i candidati ci sarebbe infatti anche Samuel Umtiti, accostato anche ad Inter e Juventus. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

La dirigenza del Napoli avrebbe inoltre già contattato quella del Barcellona per prendere informazioni in merito al forte difensore transalpino.

Gli azzurri hanno chiaro come il Barça sia obbligato a far cassa con il prezzo di Umtiti che potrebbe essere molto più basso del previsto. Prima della crisi del coronavirus, la società spagnola voleva incassare circa 50 milioni di euro per l'ex Lione ma la situazione è cambiata. Nonostante il rientro di Umtiti infatti i catalani non hanno ricevuto vere proposte per lui anche se non è da escludere che l'interessamento del Napoli possa riaccendere anche quello delIl problema vero riguarda però l'ingaggio del francese, piuttosto elevato dopo l'ultimo rinnovo. Ciononostante gli azzurri hanno tutte le informazioni del caso e potrebbero contattare i catalani nel caso in cui venisse davvero ufficializzata una cessione di Koulibaly.

