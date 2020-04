CALCIOMERCATO LAZIO PROTO RIPRESA CORONAVIRUS RITIRO / Tutto il mondo del calcio è in trepidante attesa per conoscere quando e soprattutto se si potrà tornare in campo. Silvio Proto, però, ha legato alla ripresa una decisione importantissima per il suo futuro.

Il secondo portiere dellaè pronto addirittura ad appendere i guanti e gli scarpini al chiodo nel caso in cui il campionato dovesse fermarsi definitivamente qui.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L'estremo difensore belga, quasi 37 anni, intervenuto ai microfoni di 'Supress', è stato molto chiaro: "Una cosa è sicura, se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera. Alla mia età, non posso immaginare di tornare ad un livello sufficiente dopo quattro mesi di stop. Non è una questione di condizione fisica, ma non mi sono mai fermato per più di sei settimane". Non è bastato l'allenamento in casa stabilito dalla società: "Ho perso la forza nelle gambe". Per questo l'ex Olympiacos e Anderlecht, che ha avuto poche occasioni con la maglia biancoceleste, ha deciso per una scelta drastica e la Lazio dovrà dunque guardasi altrove per il futuro vice-Strakosha, che intanto potrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2022.