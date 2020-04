CALCIOMERCATO VLAHOVIC MILAN ROMA LAZIO FIORENTINA / Dusan Vlahovic è uno dei giovani più apprezzati del campionato di Serie A. La Fiorentina ha scoperto il suo nuovo talento, che insieme a Castrovilli e Chiesa rappresenta l'oro di Commisso. Il patron viola, però, non ha intenzione di privarsi dei suoi gioiellini, che però hanno attirato l'interesse delle big italiane. Il classe 2000, tra i calciatori contagiati dal coronavirus in questo periodo, si è raccontato a 'Sky Sport': "Ora mi sento bene, ma non ho mai avuto paura. Però in questi giorni sto parlando talmente tanto di Ibrahimovic che alla fine credo mi denuncerà. È troppo forte, cerco di essere quanto più vicino a lui".

Su Vlahovic ci sono gli occhi di Lazio, Roma, Milan e non solo. Il serbo, però, per il futuro non ha fretta: "Io bandiera della Fiorentina? Dico di sì, è un club importante, dove i calciatori crescono tanto e fanno bene. Qui è bello e voglio restare il più possibile, se dipendesse da me rimarrei in viola il prossimo anno. I miei pensieri sono concentrati sulla Fiorentina, devo dare il massimo per città e tifosi". Non può mancare poi anche un pensiero per Chiesa: "Con lui mi trovo benissimo, è un amico. Spero di giocare ancora tanto con lui, faremo tanti gol insieme".