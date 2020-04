SERIE A FIGC CAMPIONATO / La Serie A finirà il 2 agosto, così come tutta la stagione calcistica in Italia: lo ha stabilito - secondo quanto riferisce 'ansa.it' - la Figc al termine di una riunione che si è tenuta oggi dopo il comitato esecutivo dell'Uefa che ha dettato le linee guida per la possibile ripartenza del mondo del calcio. Indicazioni appunto che saranno recepite anche dal calcio italiano: quindi a breve sarà emanata una delibera del presidente Gabriele Gravina che proroghi al 2 agosto la fine della stagione sportiva 2019/2020 prevista invece al 30 giugno.

Il tutto in attesa che il Governo decide sulla possibile ripresa delle attività sportive: possibile che la data della ripartenza ma soltanto per allenamenti individuali sia il 4 maggio, poi due settimane dopo il ritorno agli allenamenti in gruppo. Da lì a qualche settimana (8 e 13 giugno le date probabili) l'effettivo ritorno in campo per un tour de force che vedrà le squadre scendere in campo ogni tre giorni per concludere la stagione entro il 2 agosto.