CALCIOMERCATO MILAN / In vista della prossima finestra di calciomercato, il Milan si prepara all'ennesima rivoluzione delle ultime stagioni. Centrocampo e attacco ma non solo, l'amministratore delegato rossonero Gazidis cercherà anche di rafforzare il pacchetto difensivo.

Sono tanti i nomi sul taccuino degli osservatori e nelle prossime settimane non sono da escludere colpi di scena. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta per Theo Hernandez: i dettagli

Milan, rivoluzione difesa | Da Fofana a Christensen: i nomi per la difesa

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' in pole rimane Wesley Fofana che ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Saint-Etienne complicando non di poco la strategia del Milan. Il suo prezzo è passato infatti da 10 a 20 milioni di euro, la concorrenza rimane importante. In corsa anche Omar Alderete del Basilea e Andreas Christensen del Chelsea. Ma Gazidis segue con particolare attenzione anche Ajer del Celtic e quello di Robin Koch del Friburgo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, destinazione a sorpresa per Ibrahimovic | Lo chiama Felipe Melo

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Ajer