SERIE A CELLINO CAMPIONATO LEGA / Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato a 'Radio Sportiva' attaccando la Lega Serie A. Il nodo del contendere è il ritorno in campo: "Sembra che io non voglia giocare perché non voglio retrocedere, ma il messaggio arrogante uscito dalla Lega non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 di giugno tra contratti in scadenza e bilanci, il campionato è già di fatto annullato, perché falsato. Dovremmo pensare alla prossima stagione a prescindere dalla categoria, stiamo forzando la ripresa in momenti in cui è tecnicamente impossibile giocare: è imbarazzante pensarlo.

Il governo si prenda la responsabilità di dire sì o no". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Sul protocollo e la necessità di centri sportivi con determinati parametri, Cellino dice: "I miei calciatori non sono venuti nemmeno a fare allenamenti singoli, ciò vuol dire che hanno paura, noi le strutture le abbiamo ma se non se la sentono non si possono biasimare. Deve intervenire il Governo: ho votato sì al documento della Lega per non mettermi di traverso ma alcuni presidenti non sanno di cosa parlano, il protocollo medico non è chiaro, la data del 4 maggio è una follia".

Sulle sue condizioni di salute (è risultato positivo al coronavirus): "Mi hanno riscontrato il virus ma sto bene: sono segregato in camera. Per quello che vivo qui è assurdo pensare di riprendere il campionato, chi vive in altre regioni sottovaluta il rischio".