CORONAVIRUS LOCATELLI VACCINO / Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico chiamato dal governo a gestire l'emergenza coronavirus, è intervenuto nella conferenza stampa della Protezione Civile per fare il punto sul delicato tema della vaccinazione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "In Inghilterra e negli Stati Uniti d'America siamo in una fase avanzata di sviluppo per due vaccini ma questo non vuol dire immediata commercializzazione. Va fatta chiarezza.

Importante specificare che questi studi dovranno rispondere ad alcuni quesiti, quanto dureranno e quali saranno le ulteriori tappe prima di arrivare alla totale definizione. Speriamo di arrivare ad una vaccinazione che garantirebbe l'assoluta protezione. Da un lato è rassicurante che grandi gruppi di ricerca lavorino a quest'aspetto, ma dovremo aspettare mesi per la commercializzazione dei vaccini".

Il pallone come veicolo di diffusione: "Sinceramente non credo che la sfera di cuoio possa rappresentare un veicolo della diffusione nell'ambito dei 22 giocatori in campo. Anche qui va fatta una riflessione e una comunicazione che sia solida. Sinceramente questo discorso rimane poco solido".

