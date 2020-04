SERIE A MALAGO / La Serie A deve pensare ad un piano alternativo alla ripresa, anche per tornare in campo non è garanzia di poter finire la stagione: il presidente del Coni Giovanni Malagò in un'intervista al 'Tgcom' ribadisce la sua linea. Il numero uno dello sport italiano spiega: "Non si può generalizzare, ci sono sport individuali e collettivi, poi calendari diversi: è un discorso chirurgico che va affrontato da chi ha profonda conoscenza della materia.

Io ho solo messo in evidenza che tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal calcio: sono state decisioni sofferte, ma sono state prese". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per Malagò serve un piano B: "Vediamo cosa accadrà ma bisogna avere la certezza di un piano alternativo, che non sarà il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, invece di scommettere su un campionato che si riapre ma in particolare sulla certezza di un campionato che finisce. In questo momento questa certezza non la può dare nessuno".