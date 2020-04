p>CORONAVIRUS BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE / Laha diramato come di consueto alle 18 il bollettino ufficiale che tiene conto dei numeri dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Il capo del dipartimento Angeloha comunicato in conferenza stampa che il totale dei casi è di 189.973, 2.646 in più rispetto a ieri. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Di queste, 25.549 sono decedute (+464, +1.8%; ieri i morti erano stati +437) e 57.576 (+3033, +5.6%; ieri +2.943) sono state dimesse. Il numero di persone che nelle ultime 24 ore sono state dimesse ha superato quello di chi è stato, con certezza, contagiato. Sono 3033 i guariti registrati nelle ultime 24 ore, -117 i ricoverati in terapia intensiva.

