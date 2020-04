CALCIOMERCATO NAPOLI OSIMHEN / Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Victor Osimhen, 21 anni, attaccante del Lille: secondo quanto riferisce 'Eurosport France', il direttore sportivo dei partenopei sarebbe particolarmente interessato al giovane talento nigeriano che in questa stagione ha messo a segno 15 reti in 38 apparizioni tra Ligue 1, Champions League e coppa nazionali. Un interesse molto concreto tanto che da Napoli sarebbe pronta a partire una proposta da ben sessanta milioni di euro, mentre il club transalpino spera che si scateni un'asta e che arrivino offerta da 100 milioni di euro per il calciatore.

Una cifra elevata considerata età del calciatore ma anche il contesto nel quale si muoverà il prossimo calciomercato con i club costretti a fare i conti con l'emergenza. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Su Osimhen la concorrenza non manca di certo: in passato si è parlato di un interesse anche da parte del Milan, mentre fuori dai confini italiani il calciatore è finito nei radar anche di club importanti come Barcellona, Real Madrid e Manchester United.