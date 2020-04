CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC REAL MADRID JUVENTUS INTER / Novità dalla Spagna sul futuro di Milinkovic-Savic, big della Lazio accostato a Juve e Inter e corteggiato anche all'estero da Real Madrid e PSG.

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', i 'Blancos' in particolare non mollano la pista che porta al centrocampista serbo: come riferito dal portale spagnolo, infatti, a causa dell'il prezzo di Milinkovic potrebbe abbassarsi fino adi euro. Cifra questa, rispetto agli oltre 100 milioni finora richiesti da, che farebbe sì gola a. Il Real Madrid resta quindi in agguato: la Lazio è avvertita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, futuro Florenzi: le ultime di CM.IT