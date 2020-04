CORONAVIRUS ONU AFRICA / Un'ecatombe: è quella che potrebbe accadere se il coronavirus dovesse prendere piede in Africa. A dirlo è il rapporto "Covid-19 in Africa: salvare vite umane ed economia" redatto dalla Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (Uneca).

Secondo tale studio se il Covid-19 dovesse diffondersi in Africa in maniera importante le conseguenze potrebbero essere catastrofiche: da 300.000 a 3.300.000 morti, in base alle misure di contenimento messe in atto; inoltre si potrebbe arrivare fino a 22,5 milioni di persone con la necessità di essere ricoverate in ospedale di cui fino a 4,4 milioni in terapie intensive. Numeri drammatici ai quali si aggiunge anche la difficoltà a mettere in atto le più semplici misure di contenimento adottate dall'Occidente: dalla difficoltà di lavarsi le mani, considerato che solo il 34% delle famiglie ha a disposizione acqua pulita, a quella del telelavoro con il 71% dei lavoratori avrebbe difficoltà ad attuare lo