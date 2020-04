CORONAVIRUS UEFA AGNELLI ECA / La UEFA prepara 70 milioni in aiuto dei club per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il Comitato Esecutivo ha infatti deciso di sbloccare immediatamente e anticipare i pagamenti dei compensi dei club relativi al loro contributo alle competizioni delle Nazionali.

Questo il commento positivo di Andrea, patron della, in qualità di presidente dell'(associazione dei club europei, ndr): "Tutto ciò rappresenta un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto dell'ECA con la UEFA per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. - si legge nella nota dell'ECA - Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l'ECA e i suoi membri".

