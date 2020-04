CORONAVIRUS SERIE A ZACCHERONI / "È chiaro che non possiamo definirlo un campionato regolare, però bisogna scendere a compromessi e se vogliamo riprendere dobbiamo essere certi che venga garantita la salute di tutti". Alberto Zaccheroni esprime le proprie perplessità sulla ripresa della Serie A: "Non sono contrario alla ripartenza del campionato, ma vorrei capire qual è il piano B in caso di nuovo contagio di un giocatore dopo la ripresa. Il problema è quello.

- ha affermato il tecnico ex Juve, Inter e Milan a 'fanpage.it' - E cosa comporta il contagio di un giocatore? Comporta l'isolamento di tutta la squadra, che a quel punto non potrebbe più scendere in campo e questo sarebbe un danno enorme sotto tutti i punti di vista. Sollevo soltanto questa domanda: se succede, siamo in grado di gestire la situazione?". Questione, questa sollevata da Zaccheroni, non ancora chiarita dalla. Staremo a vedere.

