CALCIOMERCATO INTER GNONTO ZURIGO / Addio a sorpresa per l'Inter: il 16enne attaccante della Primavera nerazzurra ha firmato con lo Zurigo. Il comunicato del club svizzero recita: "Anche prima dello scoppio della crisi Covid-19, lo Zurigo aveva parlato con l'attaccante Degnand Wilfried Gnonto (nato nel 2003). Ieri è stato completato il passaggio per la stagione 2020/2021. Si trasferisce dall'Inter allo Zurigo firmando un contratto triennale fino all'estate 2023".

Considerata l'emergenza coronavirus, spiega ancora la società elvetica, non è ancora noto quando Wilfried Gnonto potrà andare in Svizzera. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il 16enne, italo-ivoriano, in questa stagione ha militato nella Primavera dell'Inter mettendo a segno sei reti in 26 presenze. Nel giro anche delle Nazionali giovanili, con l'Under 17 è stato tra i protagonisti del Mondiale di categoria con 3 reti in quattro partite. In Italia sono sei le reti in venti apparizioni con gli azzurrini.