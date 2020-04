CORONAVIRUS SERIE A CHAMPIONS / Il calcio si interroga su se e quando ripartire, non solo in Italia: la Serie A valuta quando riprendere gli allenamenti e attende le decisioni del governo al riguardo, mentre l'Uefa prova a fissare dei paletti per un'uniformità in questo momento difficile da immaginare. Allora di certezze ce ne sono ancora poche: in Belgio e Olanda il campionato non ripartirà, la Germania probabilmente sarà la prima a tornare in campo; per i campionati che si fermeranno varranno i piazzamenti ottenuti al momento dello stop.

Poi le date, con priorità alle leghe nazionali che ripartiranno: in Italia la data del 4 maggio sembra ormai utopistica per il ritorno al lavoro, si potrebbe ripartire in quel giorno con allenamenti individuali ma è più probabile che tutto sia posticipato di una o due settimane (11 o 18 maggio). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In questo modo la ripresa effettiva dal campionato avverrebbe intorno alla prima decade di giugno (8 o 13 le date più probabili) per terminare - come tutti i campionati europei - entro il 3 agosto (31 luglio date preferita) quando la Uefa vuole sapere le squadre qualificate alle prossime edizioni di Champions ed Europa League. Una decisione dovrà essere comunicata entro il 27 maggio: per quella data il calcio avere certezze su come e quando si ripartirà. Sempre in tema di campionati, l'Uefa ha anche dato il via libera al cambio di format con la possibilità di introdurre playoff e playout. Per le due competizioni europee l'ipotesi resta quella di farle giocare ad agosto: finale di Europa League il 26, quella di Champions tre giorni dopo (29 agosto).