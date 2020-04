CORONAVIRUS ADEBAYOR / Mentre tutto il mondo del calcio si è adoperato con aiuti e donazioni per far fronte all'emergenza Coronavirus, c'è anche chi se ne frega della solidarietà e - non contento - lo rende pubblico. Si tratta di Emmanuel Adebayor, attaccante ex Arsenal e Manchester City attualmente in Paraguay che ha dichiarato in un video: "Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero, non ne faccio.

Faccio quello che voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a, ma sembra che sono stato io a portare il virus lì. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così. Se volete potete confrontarmi con, ma sfortunatamente non sono loro - ha concluso il centravanti - Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre quello che voglio".

LEGGI ANCHE >>> UEFA, deadline campionati il 3 agosto | La decisione sull'eventuale stop