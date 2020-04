CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO POGBA MANCHESTER UNITED / Il tormentone dell'estate, ancora una volta: Paul Pogba è il candidato per essere tra i nomi caldi del calciomercato. Se la scorsa estate è andato vicino all'addio dal Manchester United, questa volta la cessione sembrerebbe essere scontata con le solite Juventus e Real Madrid in corsa per accaparrarsi il centrocampista francese. Dall'Inghilterra arriva la notizia della decisione dei 'Red Devils': secondo quanto riferisce il 'Manchester Evening News', il club inglese avrebbe deciso di non esercitare - almeno per il momento - l'opzione di rinnovo inserita nel contratto del francese che sposterebbe la scadenza dal 2021 al 2022.

Una scelta che - a quanto riferisce il tabloid inglese - il club avrebbe attuato per evitare di accentuare ulteriormente le voci sul futuro del calciatore. Di certo l'opzione è un fattore da considerare anche sul prezzo che il club potrà fare in caso di reale cessione: senza prolungamento, Pogba a gennaio 2021 potrebbe accordarsi a parametro zero con un altro club. Situazione in divenire comunque con la certezza che di Pogba in estate si parlerà molto.