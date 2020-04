CORONAVIRUS RIPRESA DILETTANTI SIBILIA / "Stagione chiusa per i dilettanti? Siamo in trepidante attesa per avere qualche notizia sulla conclusione dei campionati, anche per l'Eccellenza. Il Ministro Spadafora ha detto che hanno necessità di valutare i numeri della LND e che tra qualche giorno ci avrebbero fatto sapere con un eventuale nuovo protocollo che noi possiamo attuare. Fin quando ci sarà anche l'ultima possibilità di giocare, cercherò di perseguirla". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo'.

"Dobbiamo cercare di far dare l'ultima parola al rettangolo di gioco, ma se il protocollo è quello di Serie A, noi non abbiamo le loro capacità - ha sottolineato - E' giusto fare tutti gli sforzi per cercare di raggiungere l'obiettivo.

Dobbiamo anche capire come va a finire, i tempi li detta il, non possiamo ipotizzare quello che accadrà tra 20 giorni, ma sono valutazioni che vanno fatte col tempo. In caso di non ripartenza? Non ci siamo ancora posti il problema, anche se ognuno di noi fa delle valutazioni - ha risposto Sibilia - Posso dire che ci sarà un tavolo con ogni presidente e toccherà a me fare una sintesi del tavolo. La LND è per la ripresa dei campionati, con le dovute precauzioni e le massime misure di sicurezza sanitarie. La Serie A deve ricominciare a giocare anche perché deve produrre dal punto di vista del prodotto, quindi vendere e aiutare l'economia. Cominciare ad inizio giugno? E' un'ipotesi vicino alla realtà", ha concluso.

