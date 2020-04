CASSANO TIKI TAKA / Nel corso della diretta su Instagram andata in scena tra Antonio Cassano e Christian Vieri, il barese ha rilasciato dichiarazioni polemiche sulla conclusione della sua avventura come opinionista della trasmissione 'Tiki Taka'. "So che tu non mi avresti mai mandato via, che Pier (Pardo, il conduttore, ndr) non mi avrebbe mandato via. Ma non bisogna certo parlare con lui, il problema sono loro. Dopo cinque mesi ancora non so il perché mi abbiano cacciato.

Io immagino quali siano state le scelte, non sono mica scemo. Nelle squadre almeno sapevo il motivo per cui mi mandavano via...".

