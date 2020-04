CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI REAL / in attesa di capire se e quando si ripartirà con il calcio giocato, le voci di calciomercato continuano ad impazzare. Tra allenatori e calciatori, sono tanti i big in cerca di una sistemazione e per quanto riguarda i tecnici uno dei nomi che spiccano maggiormente è senza dubbio quello di Massimiliano Allegri.

Accostato con forza negli ultimi giorni ale meno di recente ad un possibile ritorno alla, l'allenatore toscano è destinato ad un'altra panchina, almeno secondo i pronostici.

Analizzando i flussi sui principali obiettivi di mercato, l'osservatorio Eurobet è riuscito a stabilire che circa il 50% degli appassionati vedono l'ex bianconero sulla panchina del Real Madrid, mentre il 22% continua a pensare in un nuovo anno sabbatico. Il 12% punta sul Manchester City, mentre solamente il 9% vede il Barcellona nel futuro dell'ex Milan.